В Липецк приехала первая группа 53 жителей из обстреливаемых районов Белгородчины

В Липецкую область приехала первая группа белгородцев Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В эту пятницу, 2 июня, Липецк встретил первую группу жителей из районов Белгородской области, которая ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. Город принял 53 ребенка и взрослого. Многие приехали из Шебекино, где ситуация особенно серьезная.

Детей и родителей поселили в пункте временного размещения. С белгородцами будут работать психологи.

Взрослых и детей заселили в пункт временного размещения Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

– Сейчас людям необходимо отдохнуть, обжиться на новом месте, – написал в телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов. – Питанием всех обеспечим. На любой вопрос ответим.

На данный момент в Липецкую область из Белгородчины едут еще около 100 человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Всего регион примет 200 белгородцев.