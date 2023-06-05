1 649 выпускников Липецкой области пишут ЕГЭ по истории и физике 5 июня

В Липецкой области ЕГЭ по истории и физике сдают 1 649 выпускников Фото: Пресс-служба Управления образования Липецкой области.

В этот понедельник, 5 июня, в Липецкой области ЕГЭ пишут 1 649 одиннадцатиклассников. 825 выпускников сдают историю. Физику выбрали 824 юных липчанина.

Историю пишут три с половиной часа. Пользоваться дополнительными материалами нельзя. Задания делятся на две части – 10 базовых и 11 с повышенным уровнем сложности. Порог по предмету составит 32 балла.

Физику сдают на 25 минут дольше истории. Ученики могут работать с непрограммируемым калькулятором и линейкой. Минимальный балл – 36.

Пункты проведения экзамена организовали в 21 школе, сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки. Результаты появятся не позднее 21 июня. С баллами выпускники смогут ознакомиться в родных школах.

Напомним, 29 мая одиннадцатиклассники сдавали обязательный экзамен по русскому языку.