46 новых газомоторных автобусов с кондиционерами и USB-зарядками вышли на маршруты Липецка

Липецку передали 46 новых экологичных автобусов Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот понедельник, 5 июня, Липецку передали 46 новых газомоторных автобусов. Ключи вручил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов. Транспорт вышел на маршруты города.

Каждый автобус вмещает 108 человек, сообщили в пресс-службе мэрии. Машины соответствуют пятому экологическому классу. В салоне хватает пространства для детской и инвалидной колясок.

Специалисты установили кондиционеры и USB-зарядки, поставили камеры и кнопки связи с водителем. Также транспорт оборудовали звуковой системой, которая поможет липчанам со слабым зрением, и датчиком подсчета пассажиров.

Напомним, с 11 июня в Елецком районе отменят автобусы №415 и 416.