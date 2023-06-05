К 110-летию Тихона Хренникова в Ельце откроют памятник композитору от скульптора Церетели

из телеграм-канала главы администрации Ельца Евгения Боровских Фото: с сайта

В Ельце Липецкой области установят новый памятник композитору Тихону Хренникову. Подарок городу сделали в мастерской скульптора Зураба Церетели в честь 110-летнего юбилея маэстро.

Торжественно открытие пройдет накануне фестиваля, посвященного Хренникову. Монумент появится в сквере имени музыканта, сообщил в телеграм-канале мэр Евгений Боровских. Также с 10 июня в елецком краеведческом музее жители и гости города смогут познакомиться и с другими работами мастера Церетели.

Напомним, праздник в честь композитора пройдет в Ельце с 9 по 12 июня. Ежедневно на площадках будут выступать известные хоры и солисты. Посетителей также ждут театральные представления. Подробнее о фестивале читайте по ссылке.