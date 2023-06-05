Свет отключат на 11 улицах Липецка во вторник 6 июня

В Липецке отключат электричество на 11 улицах во вторник Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 6 июня, в Липецке отключат свет на 11 улицах. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщили в пресс-службе мэрии. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера.

Без электричества останутся жители домов по улицам: переулки Витебский, 9 и Данковский; Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а; Тюленина, 11, 12, 13, 3; Франко; переулок Курако, 1, 1а, 2, 3; Минина; Ушинского, 2, 12, 14, 16, 18, 22; переулок Челюскинцев, 1, 2, 3, 4; Лавочкина и Пожарского.

Чтобы получить дополнительную информацию, звоните по бесплатному номеру «Россети Центра»: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, 3 июня в Липецкой области прошли грозы с ливнями и градом. Непогода нарушила сети электроснабжения. Возникшие неполадки устраняют 17 бригад рабочих.