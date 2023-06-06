Управляющую компанию оштрафовали на 125 тыс за затопленные подвалы в многоэтажках Липецка

фотография из телеграм-канала Госжилинспекции по Липецкой области Фото: с сайта

Госжилинспекция проверила работу управляющей компании в двух многоэтажках Липецка. Сотрудники осмотрели дома №19 на проспекте Победы и №53 на улице Неделина. Оказалось, что организация не соблюдает лицензионные требования. В постройках затопило подвалы.

На управляшку составили протокол по части 2 статье 14.1.3 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГЖИ по Липецкой области.

Специалисты предупреждают, что за подобное административное нарушение юрлицам грозит до 300 тысяч, а должностным лицам – до 100 тысяч.

Напомним, в Лебедяни 40 семей из шести аварийных домов переехали в новые квартиры. В районе строят еще три многоэтажки для переселенцев из ветхих многоэтажек. Два возводят в центре муниципалитета, еще один – в селе Троекурово.