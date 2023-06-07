Липецк стал беговой столицей России по результатам полумарафона 2023 года

Липецк признали беговой столицей России Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Президент Федерации триатлона РФ Ксения Шойгу поделилась результатами конкурса полумарафона «Забег.РФ». В 2023 году беговой столицей России стал Липецк с 29,34 баллами в зачете. В минувшие выходные в областном центре собрались более 4000 спортсменов из 181 города.

– Поздравляю всех атлетов нашего региона, команду, которая делает для нас крутые старты, а также всех жителей города, – отметил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов. – Это наша общая победа!

Серебро взял Магадан, который набрал 27,45 очков. Третье место занял Санкт-Петербург с 21,55 баллами.

Напомним, Липецк участвует в полумарафоне пятый год подряд. В прошлом году город вошел в четверку претендентов на звание победителя.