Директора школ попросили создать в липецком лагере «Авангард» смену для девочек

В Липецкой области планируют создать смену для девочек в лагере "Авангард" Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области директора школ попросили создать в лагере «Авангард» смену для девочек. Предложение прозвучало на встрече с губернатором Игорем Артамоновым, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Старшеклассниц планируют обучать тактической медицине. По словам педагогов, инициативу проявляют школьницы. Ученицы сами изъявили желание пройти подготовку в «Авангарде». Глава области поддержал идею.

Напомним, в детские сады Липецка зачислят 4 600 малышей. По информации на 1 июня в 56 учреждениях дополнительного образования остались более 700 свободных мест. Их предложат родителям, чьи дети не попали в заявленные детсады.

В течение года юных липчан будут каждую неделю принимать учреждения, в которых остались незанятые места. Основные группы сформируют до 10 июня.