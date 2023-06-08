Подростку из Липецка грозит до 2 лет тюрьмы за кражу продуктов и алкоголя на 18500 рублей

Несовершеннолетний липчанин обворовывал магазины Фото: принтскрин видео.

Подростка из Липецка подозревают в серии краж. Злодеяния несовершеннолетнего попали в объектив камер видеонаблюдения. Он похитил из магазинов областного центра, Добринки и Плавицы продукты и алкоголь на 18 500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, парня задержали. Он не работает, не учится. Был ранее судим. Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в аптеке Липецка тамбовчанка обворовала пенсионерку. Она вытащила из сумки женщины кошелек. В нем находились 27 тысяч рублей и паспорт. Оперативники вычислили злодейку. Теперь ей придется отвечать за свое преступление. Гостье города грозит до 5 лет лишения свободы. Подробности здесь.