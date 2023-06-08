По маршруту автобуса №216 в Елецком районе введут дополнительные рейсы с 13 июня

В Липецкой области запустят дополнительный рейс автобуса №216 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Елецком районе Липецкой области введут дополнительные рейсы автобуса №214. С 13 июня запустят транспорт с номером 216к. Маршрутка будет ходить по укороченной схеме от автостанции №2 в Ельце до Ключа Жизни.

Местные жители смогут ездить на автобусе с понедельника по субботу, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Транспорт начнет работать с семи утра – отправление от остановки «свх. Ключ Жизни». В будние дни последний рейс из Ельца будет отходить в 17:16, в обратную сторону – 18:05. С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, с 11 июня в Елецком районе перестанут ходить автобусы №415 и 416. Транспорт сократили из-за высоких расходов на перевозки.