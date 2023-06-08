Фиктивный брак между жительницей Липецка и иностранцем расторг суд Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратуре Советского района Липецка поступила информация о фиктивном браке между иностранцем и горожанкой. Во время проверки выяснилось, что гражданин Таджикистана и липчанка поженились в ноябре 2022 года. После этого мужчина получил разрешение на временное проживание в РФ по упрощенной процедуре.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, супруги вместе не проживали, совместное хозяйство не вели. Сотрудник ведомства подал иск о признании брака недействительным. Суд удовлетворил требования прокурора. Фиктивный брак расторгли.

Напомним, что афериста из Липецкой области приговорили к 2 годам тюрьмы за финансовую пирамиду в Минске. Житель Лебедянского района обманом получил 78 миллионов рублей. Подробности здесь.