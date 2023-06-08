12 июня в Липецке ограничат продажу алкоголя Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День России в Липецке запретят продавать алкоголь. Ограничение будет действовать в понедельник 12 июня во время проведения мероприятий.

Праздничные торжества запланированы на площади Ленина-Соборная с 19.30 до 22.00, в парке Победы в 18.00 до 21.00, в Нижнем парке с 18.00 до 20.00, у ДК в районе ЛТЗ с 19.00 до 22.00, в парке «Сокол» с 17.00 до 19.00, у ДК «Матыра» с 19.00 до 22.00, у ДК «Рудничный» на Ударников с 15.00 до 17.00, а также у ДК «Рудничный» по улице Одоевского с 15.00 до 17.00. Подробная программа мероприятий здесь.

Напомним, что запрещено продавать спиртное в местах массового скопления людей при проведении мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до старта мероприятия. Вновь купить алкоголь можно будет спустя 2 часа после окончания события.