Афиша мероприятий на День России 2023 Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В понедельник, 12 июня, вся страна будет отмечать День России 2023. Липецк также присоединится к торжеству. В областном центре мероприятия, посвященные празднику, начнутся уже в пятницу.

КОНЦЕРТЫ И ДИСКОТЕКИ В ПАРКАХ

9 июня артисты «Студенок» и ДК «Сокол» выйдут на сцену парка Победы с концертом «Я живу в России». Программа начнется в 18:00.

10 июня в парке Победы гостей ждет больше развлечений. В 17:00 стартует музыкальный проект «Играй, гармонь». В 18:00 композиции исполнят участники Липецкого симфонического оркестра. Уже в 19:00 начнутся танцы «Дискотека для всех».

Также в субботу в Нижнем парке слушатели смогут насладиться выступлением Липецкой государственной филармонии «Унион». Концерт начнется в 18:00.

11 июня горожан вновь приглашают в парк Победы. В 18:00 представление покажет ансамбль русской песни «Росы» из села Кузьмино-Отвержский. В 19:30 выступление подарят артисты Дома музыки. В 20:30 липчане смогут и сами пуститься в пляс.

В воскресенье с 17:00 посетителей Нижнего парка будет развлекать «Играй, гармонь». Через час жителей областного центра ждет отчетный концерт от студии танца «Тамина».

12 июня в Нижнем парке проведут квиз-прогулку, посвященную родной стране. Мероприятие запустят в 14:00, сообщает МАУК «Культурные пространства Липецка». В 18:00 любимые композиции исполнит филармония «Унион».

В понедельник, помимо музыкальных проектов и дискотеки, парк Победы подготовит творческие площадки с мастер-классами для детей и подростков. Станции заработают в 18:00. В это же время праздничное шоу «Славные дети великой России» устроят «Казаки России». В конце торжества горожан пригласят на танцы.

Сокольский парк тоже не оставит местных жителей без развлечений. Солисты и коллективы выйдут на сцену в 17:00.

ПАРАДЫ ДУХОВЫХ И ВОЕННЫХ ОРКЕСТРОВ

11 июня на площади ОЦКНТ на Космонавтов, 54А пройдет парад духовых оркестров ко Дню России. Торжество начнется в 15:00.

12 июня жителей региона ждет праздничная проходка с большим размахом. Мероприятие пройдет в Ельце в заключительный день фестиваля имени Тихона Хренникова. С 17:00 на площади Ленина грандиозное шоу подарят лучшие оркестры России.

Речь идет о Центральном военном оркестре Министерства обороны РФ, оркестре суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, 24-ом оркестре Южного военного округа. Также участие примут военные оркестры 154 отдельного комендантского Преображенского полка, «Военно-морской академии», Михайловской военной артиллерийской академии и Липецкий государственный духовой оркестр.

Напомним, в этом году в Липецкой области не будут запускать праздничные салюты. Самостоятельно использовать пиротехнику также нельзя. За нарушения грозят штрафы.