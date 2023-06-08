В Липецке расселят более 20 аварийных домов в районе ЛТЗ и на Радиаторной Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке расселят аварийные и ветхие дома на Радиаторной и в районе ЛТЗ. Речь идет о квартале площадью 6,6 га с улицами Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии.

По данным пресс-службы мэрии, жители 16 домов с Тракторного получат новые квартиры по программе переселения. Еще 5 аварийных зданий расселит за свой счет застройщик, который возведет на территории жилой комплекс. Он же предоставит квартиры жителям с Радиаторной. Напомним, торги по территории комплексного развития в районе улиц Калинина и Радиаторной в феврале 2023 года не состоялись из-за половодья.

Напомним, в День России 2023 в Липецке ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать во время мероприятий. Подробности здесь.