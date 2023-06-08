Холодную воду отключат на 8 улицах Липецка в пятницу 9 июня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 9 июня в нескольких районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Льва Толстого, 40, 42, 44; Ворошилова, 11; Петра Смородина, 12, 12в; Стаханова, 7, 11, 13, 13а. На этот же период времени без питьевой воды останутся жители частного сектора: улицы Депутатская, Воровского, Верещагина, Чкалова.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Стаханова, 11; Льва Толстого, 40, а также по заявкам жителей. Подробности липчане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.

Также 9 июня отключат свет. Список адресов опубликован здесь.