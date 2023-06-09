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НовостиПроисшествия9 июня 2023 9:29

Наркодилера осудили на 8 лет за распространение героина под Липецком и в ЦФО

Злодея задержали сотрудники регионального УФСБ в ноябре прошлого года
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Наркодилера приговорили к 8 годам колонии за распространение героина под Липецком и в ЦФО

Наркодилера приговорили к 8 годам колонии за распространение героина под Липецком и в ЦФО

Фото: УФСБ по Липецкой области

Наркодилер из Липецкой области отправится на 8 лет и 2 месяца в исправительную колонию строгого режима. Приговор суда в отношении участника преступной группы вступил в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, злодея задержали в области в ноябре 2022 года. Он распространял героин на территории ЦФО через закладки. У него изъяли 100 грамм запрещенного вещества.

Напомним, что в Ельце Липецкой области будут судить таксиста, который 18 лет назад пробрался в чужой дом и зарезал женщину и ее супруга. Муж выжил. Несчастная погибла от ранений - она получила 16 ударов ножом. Раскрыть преступление 2005 года удалось с помощью дактилоскопической и генетической экспертиз. Подробности здесь.