«Липецкого душителя» Анатолия Седых обвиняют в убийстве и изнасиловании еще двух девушек Фото: Архив "КП"

Следователи обвиняют «липецкого душителя» Анатолия Седых еще в двух убийствах и изнасилованиях женщин. Напомним, в 2010 году печально известного маньяка приговорили к пожизненному сроку. В конце 1990-х и начале 2000-х он жестоко расправился с 12 липчанками. Изверг насиловал их, душил и похищал ценные вещи. Душегуб едва не ушел от наказания. Его несколько раз доставляли в отдел полиции, но доказательств его вины не было, а выжившие жертвы не могли опознать его при свете. Окончательно схватить злодея удалось только в 2008 году.

По данным следствия, с декабря 1999 по 12 января 2000 года «липецкий Чикатило» убил 18-летнюю девушку. Он вызвался подвезти незнакомку на машине, а сам завез в лесополосу Грязинского района, где изнасиловал и задушил. Аналогичным образом, как полагает следствие, он расправился с другой женщиной 6 ноября 2002 года. Ее тело спустя несколько дней нашли на территории Фащевского лесничества.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на колготках первой убитой выделили биологические следы, которые указали на причастность к преступлению изверга. Вещи второй женщины нашли у сожительницы обвиняемого. Она сказала, что получила их в подарок.

Так, душителя обвиняют в убийстве двух лиц, сопряженным с изнасилованием, в двух эпизодах изнасилования и краже. Все преступления объединили в одно уголовное дело «Лесополоса». Материалы направили в суд.