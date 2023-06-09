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НовостиПроисшествия9 июня 2023 14:21

Труп мужчины с отрезанными ногами нашли в подвале дома на улице Титова в Липецке

Специалисты выясняют причину смерти несчастного
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Труп мужчины с отрезанными ногами нашли в подвале дома на улице Титова в Липецке

Труп мужчины с отрезанными ногами нашли в подвале дома на улице Титова в Липецке

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке в подвале дома на улице Титова нашли труп с отрезанными ногами. Тело мужчины обнаружили в пятницу 9 июня.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. Специалисты устанавливают причину смерти несчастного.

Напомним, что «Липецкого душителя» Анатолия Седых обвиняют в убийстве и изнасиловании еще двух девушек. Маньяк орудовал в областном центре в конце 1990-х начале 2000-х годов. На его счету 12 убитых липчанок. К этому страшному списку могут прибавиться еще несколько человек. Изверг увозил незнакомок в лес, насиловал, а потом душил. У своих жертв он похищал ценные вещи.