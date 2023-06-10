Водитель «Лады» сбил 5-летнего ребенка, перебегавшего дорогу в селе под Липецком

Полиция проводит проверку по факту ДТП с ребенком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую пятницу 9 июня в Липецкой области сбили 5-летнего ребенка. ДТП случилось в Усманском районе. Около 14.30 в селе Пригородка 39-летний водитель автомобиля «Лада» наехал на мальчика, который перебегал проезжую часть.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, ребенку понадобилась помощь медиков. В настоящее время он находится в больнице. По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Липецке оштрафовали директора управляющей компании. Сотрудники организации игнорировали проблемы в одном из домов в районе НЛМК. Там со стен отвалилась штукатурка и краска, а чердак превратился в свалку. Проверяющие обратили внимание на повреждения в вентиляционных каналах. Подробности здесь.