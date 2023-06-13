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НовостиПроисшествия13 июня 2023 12:43

Пьяного хулигана осудили на 2 года условно за стрельбу в автобусе Липецка

Уроженец Ярославской области выстрелил из газового пистолета в пассажира
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Пьяный хулиган получил 2 года условно за стрельбу в автобусе Липецка

Пьяный хулиган получил 2 года условно за стрельбу в автобусе Липецка

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке хулиган, выстреливший в пассажира из газового пистолета, получил 2 года условно. В апреле 2022 года уроженец Ярославской области в салоне автобуса №40 распивал алкоголь и матерился. Ему сделали замечание, но в ответ посыпались оскорбления и угрозы.

Один из мужчин попытался выставить пьяного из автобуса. Злодей достал аэрозольный пистолет и выстрелил в оппонента. К счастью, липчанин серьезно не пострадал.

Как сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы, 24-летнего жителя признали виновным в совершении преступления по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к потерпевшему и угрозой его применения к гражданам, с применением предмета используемого в качестве оружия». Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.