Пьяного хулигана осудили на 2 года условно за стрельбу в автобусе Липецка

Пьяный хулиган получил 2 года условно за стрельбу в автобусе Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке хулиган, выстреливший в пассажира из газового пистолета, получил 2 года условно. В апреле 2022 года уроженец Ярославской области в салоне автобуса №40 распивал алкоголь и матерился. Ему сделали замечание, но в ответ посыпались оскорбления и угрозы.

Один из мужчин попытался выставить пьяного из автобуса. Злодей достал аэрозольный пистолет и выстрелил в оппонента. К счастью, липчанин серьезно не пострадал.

Как сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы, 24-летнего жителя признали виновным в совершении преступления по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к потерпевшему и угрозой его применения к гражданам, с применением предмета используемого в качестве оружия». Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.