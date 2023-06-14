СК начал проверку из-за гибели в пожаре 54-летнего мужчины в селе под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Следственный комитет начал проверку после гибели в пожаре 54-летнего мужчины. Напомним, трагедия случилась в ночь на 13 июня в Тербунском районе. В селе Урицкое загорелся деревянный дом. Несмотря на усилия 2 расчетов МЧС, здание полностью сгорело. Внутри обнаружили тело погибшего.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР. - Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания.

Напомним, что в мае два жителя Липецкой области заразились энтеровирусной инфекцией. Чаще всего заболевание передается через пищу и воду. Поэтому нужно чаще мыть руки, а также фрукты и овощи. Пить кипяченую или бутилированную воду.