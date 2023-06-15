Ночью на мосту в Грязях снесли раму, закрывающую проезд грузовикам

В Липецкой области ограждение не простояло даже суток Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Вечером минувшей среды, 14 июня, в Грязях Липецкой области сломали раму на мосту через реку Матыра. Барьер, который должен был останавливать водителей большегрузов, не простоял даже суток. Очевидец поделился фотографиями в социальных сетях.

– Скажите, это проклятие или что? Только что снесли арку в сторону «Линии», – сообщил горожанин. – Водитель, соболезную машине. Я видел, было круто.

На кадрах видно погнувшееся ограждение и куски троса. В комментариях гадают, какой именно автомобиль снес арку – большегруз или легковушка.

Напомним, раму высотой в 2,5 метра поставил подрядчик, который ремонтирует переправу. Барьер закрывал движение для габаритного транспорта. Однако ограничение мешает еще и автобусам, которым теперь приходится объезжать участок через дамбу Матырского водохранилища.