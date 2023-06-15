Под Липецком сотрудника тюрьмы оштрафовали за плесень и грибок в камерах Фото: Архив "КП"

В Липецкой области за нарушения санитарных правил оштрафовали одного из сотрудников тюрьмы. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в нескольких камерах исправительного учреждения в Ельце проверяющие нашли следы сырости и грибок.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении и внес представление в адрес руководства. После таких мер нарушения в тюрьме устранили: избавились от сырости и устранили грибок.

Напомним, вечером 14 июня в Грязях снесли раму, закрывающую проезд грузовикам. Конструкция не простояла и суток. Ширина проезжей части всего 3 метра. На участке стоит ограничение до 10 тонн, но многие водители игнорировали эту информацию. Поэтому там решили установить раму высотой 2,5 метра.