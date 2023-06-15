Липецкая и Иркутская области договорились о сотрудничестве на ПМЭФ-2023

Липецкая область подпишет еще около 20 соглашений на ПМЭФ-2023 Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкая и Иркутская области договорились о сотрудничестве по развитию малого и среднего бизнеса на ПМЭФ-2023. Напомним, международный экономический форум проходит в Санкт- Петербурге с 14 по 17 июня.

Губернаторы Игорь Артамонов и Игорь Кобзев подписали соглашения в этот четверг, 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Липецкая и Иркутская области – динамично развивающиеся регионы России с большим экономическим потенциалом, – отметил Игорь Артамонов. – Мы готовы поделиться своими наработками в разных сферах, интересно перенять и опыт коллег.

Представители двух делегаций планируют провести совместные стажировки и повышение квалификации управленцев. Также руководители регионов собираются обменяться практиками в строительстве технопарков, бизнес-инкубаторов и центров прототипирования.