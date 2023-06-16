7-летний ребенок получил травму в ДТП с ВАЗ и «Хендай» на улице Минская в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 15 июня в Липецке в ДТП пострадал 7-летний ребенок. Авария произошла на улице Минская. Там столкнулись ВАЗ-2110 с 38-летней женщиной за рулем и «Хендай» с 33-летним водителем. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травму получил 7-летний мальчик. Медики оказали ему помощь и отпустили.

Напомним, что в тот же день смертельная авария случилась в Лебедянском районе. 46-летний водитель «Рено» потерял управление. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Мужчина погиб. В тот же день в Становлянском районе «Лада Гранта» протаранила дорожное ограждение.

Липчан убедительно просят соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия звонить по номеру вызова экстренных служб «112».