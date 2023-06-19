В Липецкой области более двух месяцев ищут пропавшую 55-летнюю женщину

В Липецкой области ищут женщину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области более 2 месяцев ищут 55-летнюю женщину. Овсянникова Елена Михайловна из Лебедяни пропала 4 апреля. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», о ее местонахождении до сих пор ничего не известно. Она может находиться в любом районе.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, глаза серые, волосы светло-русые.

Была одета: неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел Елену Овсянникову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд «ЛизаАлерт» или «112» - экстренные службы.

Напомним, что продолжаются поиски 72-летней пенсионерки. 11 июня в Липецке пропала Девяткина (Тишина) Валентина Петровна. Подробности здесь.