Водитель мопеда и 13-летний подросток пострадали в ДТП с «Фордом» под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 18 июня в Липецкой области в ДТП с «Фордом» пострадали подростки. Авария произошла в Задонске. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, на улице Лермонтова столкнулись иномарка с 34-летний мужчиной за рулем и мопед с 17-летним водителем. Молодой человек и его 13-летний пассажир получили травмы.

В тот же день на улице Сырская в Липецке 22-летний парень на ВАЗ-2107 сбил 12-летнего мальчика. Школьника с травмами доставили в больницу. По всем фактам ДТП проводится расследование.

Напомним, что 16 июня в Лев-Толстовском районе в кювет вылетел ВАЗ. Пострадали 36-летний водитель легковушки, а также 5-летний ребенок. Тогда же на трассе Орел-Тамбов мотоциклист 31 года врезался в дорожное ограждение. Подробности здесь.