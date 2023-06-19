776 выпускников Липецкой области сдадут ЕГЭ по информатике 19 и 20 июня

20 июня в Липецкой области завершится основной этап ЕГЭ Фото: Пресс-служба Управления образования Липецкой области.

19 и 20 июня выпускники Липецкой области сдадут ЕГЭ по информатике и ИКТ. Предмет выбрали 776 одиннадцатиклассников. В регионе организовали 17 пунктов проведения. Кстати, информатика завершит основной этап единого государственного экзамена.

Участники выполнят работу из 27 заданий на компьютерах, сообщили в пресс-службе областного управления образования и науки. Экзамен длится 3 часа 55 минут.

Выпускникам предоставляют рабочее место без выхода в Интернет. На компьютеры установили ПО «Станция КЕГЭ» с текстовым редактором, электронными таблицами, и средой программирования на Школьном алгоритмическом языке, C#, C++, Pascal, Java и Python.

Результаты появятся не позднее 4-5 июля. Порог по информатике составляет 40 баллов.

Напомним, в Липецкой области экзамен по профильной математике на 100 баллов сдала одна выпускница. Еще 95 одиннадцатиклассников стали высокобалльниками.