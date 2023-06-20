22-летний мотоциклист погиб в ДТП с Газелью на улице Гагарина в Липецке

Полиция проводит расследование по факту ДТП на улице Гагарина в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Ночью 20 июня в Липецке в ДТП погиб 22-летний мотоциклист. Авария произошла в 2.30. У дома №1 по улице Гагарина столкнулись мотоцикл «Кавасаки» и «Газель» с 57-летним мужчиной за рулем. От удара автомобиль и двухколесных транспорт загорелись.

- Предварительной причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем мотоцикла, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.

От полученных травм парень скончался до приезда скорой. Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, что в понедельник 19 июня на трассе в Лебедянском районе ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся. Предварительно, водитель не справился с управлением. Мужчина получил травмы. Также пострадала его 7-летняя пассажирка.