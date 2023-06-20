Режим повышенной готовности ввели в Липецкой области после приезда белгородцев

В Липецкой области действует режим повышенной готовности Фото: Алина ПАЛАГИНА

На прошлой неделе, 16 июня, в Липецкой области ввели режим повышенной готовности. Указ губернатора Игоря Артамонова опубликовали на интернет-портале правовой информации. Документ приняли из-за эвакуации в регион жителей из обстреливаемых районов Белгородчины.

Режим касается органов управления и сил региона по предотвращению и ликвидации ЧС. Специалистам необходимо принять предупреждающие меры по охране безопасности жителей. Ответственным за организацию назначили первого заместителя главы региона Александра Рябченко.

Также власти обязаны следить за пунктами временного размещения. Белгородцам должны обеспечить горячее питание, оказывать медицинскую или любую другую помощь.

Напомним, шебекинцы, которых разместили в липецких ПВР, могут обратиться в региональное отделение «Красного креста» за единоразовой выплатой. Организация перечислит до 15 тысяч рублей пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и родителям с детьми до трех лет, а также беременным женщинам.