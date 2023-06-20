В День Молодежи 24 июня в Липецке ограничат продажу алкоголя Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в субботу 24 июня запретят продавать алкоголь. Ограничение будет действовать в День Молодежи, который перенесли с 27 июня на последнюю субботу месяца. Соответствующие поправки в областной закон о продаже спиртного внесли на сессии облсовета.

Напомним, что в Липецке День молодежи отметят 24 и 25 июня. В субботу на Зеленом острове состоится «Молодежный пикник». Мероприятие стартует в 15.00. Там развернутся интерактивные площадки и станции. Перед липчанами выступят местные артисты. Продлится праздник до 22.00.

В воскресенье в 17.00 на площади Ленина-Соборная начнутся мастер-классы. На сцену выйдет известная кавер-группа «Лисы» и популярный исполнитель Егор Шипа. Подробности здесь.