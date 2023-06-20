В Липецке у жильцов аварийного дома на улице 9 микрорайон выкупят квартиры

На выплату выкупной стоимости квартир правительство региона выделило 377 миллионов рублей Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В Липецке до конца июня планируют расселить жильцов аварийного дома №16 по улице 9 микрорайон. Об этом депутатам горсовета сообщила председатель департамента ЖКХ Ирина Вербецкая. На выплату выкупной стоимости квартир правительство региона выделило 377 миллионов рублей. Липчане подали 71 заявление на получение денег.

Остальным жильцам предоставят новое жилье. Предварительно, это будут строящиеся дома в Силикатном или ЛТЗ, поделились в пресс-службе горсовета. Туда смогут переехать собственники 10-20 квартир. Точное количество станет известно в конце месяца.

Напомним, с 19 апреля в доме ввели режим повышенной готовности. В несущих и ограждающих конструкциях здания выявили критические отклонения от нормы. Из-за просадки фундамента увеличились трещины в стенах, уменьшилось опирание плит перекрытия. Экспертиза, которую заказал Следственный комитет, признала подъезды 1-3 и 6-8 аварийными. Они могут обрушиться.