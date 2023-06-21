В Липецке из-за выпускного ограничат продажу алкоголя в пятницу 23 июня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 23 июня в Липецке ограничат продажу алкоголя. В этот день в областном центре состоится выпускной «Липецкие зори 2023». Праздник пройдет на площади Ленина-Соборная. Время проведения с 19.30 до 22.00.

Напомним, что липчане не смогут купить спиртное и в субботу 24 июня. Причина тому – День Молодежи. Его перенесли с 27 июня на последнюю субботу месяца. В областном центре торжества растянутся на два дня. В субботу – «Молодежный пикник» на Зеленом острове. В воскресенье праздник состоится на площади Ленина-Соборная.

Алкоголь запрещено продавать во время проведения мероприятий в местах массового скопления людей. Ограничение начинает действовать за два часа до начала события. Вновь купить спиртное можно через два часа после окончания праздника.