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НовостиОбщество22 июня 2023 6:38

Ко Дню памяти и скорби в Ельце собрали изображение гаубицы из пяти тысяч свечей

В Липецкой области состоялась акция «Огненные картины войны»
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото с официальной страницы в соцсетях главы администрации Ельца Евгения Боровских

Фото с официальной страницы в соцсетях главы администрации Ельца Евгения Боровских

Фото: из соцсетей

В Липецкой области прошла акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. В ночь с 21 на 22 июня жители Ельца из пяти тысяч свечей выложили изображение 122-мм гаубицы М-30.

Такое орудие установлено на Задонском шоссе в память о воинах 326-го артиллерийского полка, отважно защищавших и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 года, пояснили в пресс-службе администрации Ельца.

Напомним, в Липецке состоялось траурное шествие «Свеча памяти». В нем участвовали более 7 тысяч горожан. Липчане пронесли зажженные свечи по центральным улицам до площади Героев. Там собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания.