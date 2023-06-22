Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июня 2023 10:04

Под Липецком ревнивцу дали 8 лет строгого режима за убийство друга из-за женщины

Мужчина зарезал гостя ножом
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком ревнивца приговорили к 8 годам строгого режима за убийство друга

Под Липецком ревнивца приговорили к 8 годам строгого режима за убийство друга

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области осудили 47-летнего мужчину, который зарезал друга из-за женщины. Вспышка ревности дорого обошлась жителю Чаплыгина. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима за убийство - ч.1 ст.105 УК РФ.

Напомним, трагедия произошла вечером 19 февраля 2023 года в квартире дома по улице Заречная. Во время застолья злодей ударил гостя ножом в грудную клетку и ногу. От ранений 37-летний мужчина скончался.

По данным пресс-службы регионального СКР, о произошедшем подсудимый сам сообщил в полицию. Он признал вину еще на стадии предварительного следствия и пояснил, что разозлился, когда нетрезвый товарищ стал проявлять знаки внимания хозяйке квартиры.