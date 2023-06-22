В Липецке у Вечного огня почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Липецке возложили цветы к Вечному огню Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В День памяти и скорби, 22 июня, жители Липецка собрались на площади Героев, чтобы вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны. 82 года назад фашистская Германия напала на советский народ. Эта дата по-прежнему считается самой страшной в истории страны.

Горожане возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания. С 22 июня 2020 года проводят всероссийскую минуту молчания. В каждом регионе она начинается в 12:15 по московскому времени, сообщили в пресс-службе мэрии. В мероприятии участвовали сообщества ветеранов, руководители региона и города, правоохранители, общественники, кадеты и просто неравнодушные липчане.

Напомним, вечером 21 июня в областном центре прошла акция «Свеча памяти». Траурное шествие объединило более семи тысяч горожан.