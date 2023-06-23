В Липецке 37-летнему треш-стримеру грозит штраф до 200 тысяч за пропаганду ЛГБТ

Мужчина признался, что мотивом эксцентричного поведения стала корыстная заинтересованность Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полиция задержала 37-летнего треш-стримера, который снимал скандальные видео. Как писала ранее lipetsk.kp.ru, горожане пожаловались на нарушителя, разгуливающего с ножом по улицам. По словам пользователей, мужчина выкрикивал запрещенные лозунги и демонстрировал половые органы в роликах. Правоохранители заинтересовались эксцентричным липчанином.

– Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области установлена личность липчанина, – сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе ведомства. – В настоящее время сотрудниками полиции организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В действиях блогера усмотрели пропаганду ЛГТБ. Житель областного центра признался, что мотивом поведения послужил корыстный интерес.

Треш-стримеру грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей в том числе сети «Интернет».