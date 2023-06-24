Губернатор Артамонов: в Липецкой области отменили массовые мероприятия

В Липецкой области отменили массовые мероприятия Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области отменили все массовые мероприятия. Такое решение приняли в субботу 24 июня на оперативном штабе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

24 и 25 июня в области планировали отметить День молодежи. На Зеленом острове в Липецке должен был состояться «Молодежный пикник». А в воскресенье - мастер-классы и концерт на Соборной площади. Так, отменилось выступление популярного исполнителя Егора Шипа.

Напомним, что утром Игорь Артамонов заявил об усилении мер безопасности в регионе. Под особым вниманием - объекты критической инфраструктуры. Липчанам рекомендовали воздержаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область. Там ввели режим контртеррористической операции. Также закрыто движение по трассе М-4 «Дон» с 464 по 777 км.