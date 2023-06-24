В Липецкой области закрыли въезды на трассу М-4 «Дон»

Въезды на трассу М-4 «Дон» закрыли в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области перекрыли движение через все въезды на трассу М-4 «Дон». Об этом в субботу 24 июня сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Разрешен только съезд с федеральной трассы, - прокомментировали в ведомстве. - Водителям следует заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что в Липецкой области усилили меры безопасности и отменили все массовые мероприятия. Особое внимание уделяют объектам критической инфраструктуры.

Также губернатор региона Игорь Артамонов прокомментировал выступление президента России Владимира Путина. Глава области отметил, что «предательство – это низко и подло», а также заявил, что нельзя допустить раскола страны. Липчан он просит сохранять спокойствие.