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НовостиОбщество24 июня 2023 8:53

«Предательство – это низко и подло»: липецкий губернатор Артамонов поддержал выступление президента

Глава Липецкой области заявил, что нельзя допустить раскола страны
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкий губернатор Артамонов поддержал выступление президента России Владимира Путина

Липецкий губернатор Артамонов поддержал выступление президента России Владимира Путина

Фото: Юлия КЛЮЕВА

После выступления президента России губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал пост в своем телеграм-канале. Он заявил, что Липецкая областью полностью поддерживает каждое слово главы государства Владимира Путина, каждое решение Верховного главнокомандующего.

- Предательство – это низко и подло, когда наша страна, наша Родина, наша Россия отстаивает свою независимость и борется за мирное будущее наших детей и семей тех, кто стоит за всем происходящим сегодня, - написал Игорь Артамонов. - Именно предательством назвал сегодняшние события Президент России Владимир Владимирович Путин. Военный мятеж недопустим, когда страна сражается с врагом.

Губернатор Липецкой области пояснил, что наш регион сплоченный и отзывчивый. Область помогает бойцам, эвакуированным жителям, и так будет и дальше. Добавил, что не допустим раскола страны и повторения печальных страниц истории.

Напомним, на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыли движение по трассе М-4 «Дон». Также в регионе отменили массовые мероприятия.