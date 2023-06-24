«Предательство – это низко и подло»: липецкий губернатор Артамонов поддержал выступление президента

Липецкий губернатор Артамонов поддержал выступление президента России Владимира Путина Фото: Юлия КЛЮЕВА

После выступления президента России губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал пост в своем телеграм-канале. Он заявил, что Липецкая областью полностью поддерживает каждое слово главы государства Владимира Путина, каждое решение Верховного главнокомандующего.

- Предательство – это низко и подло, когда наша страна, наша Родина, наша Россия отстаивает свою независимость и борется за мирное будущее наших детей и семей тех, кто стоит за всем происходящим сегодня, - написал Игорь Артамонов. - Именно предательством назвал сегодняшние события Президент России Владимир Владимирович Путин. Военный мятеж недопустим, когда страна сражается с врагом.

Губернатор Липецкой области пояснил, что наш регион сплоченный и отзывчивый. Область помогает бойцам, эвакуированным жителям, и так будет и дальше. Добавил, что не допустим раскола страны и повторения печальных страниц истории.

Напомним, на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыли движение по трассе М-4 «Дон». Также в регионе отменили массовые мероприятия.