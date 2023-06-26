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НовостиОбщество26 июня 2023 11:24

Тепломагистраль на Неделина в Липецке отремонтируют за 89 миллионов

Специалисты заменят 674 метра трубопровода
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке приступили к ремонту теплосетей на Неделина

В Липецке приступили к ремонту теплосетей на Неделина

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начали ремонтировать тепломагистраль возле остановки «Бульвар Неделина». Специалисты заменят 674 метра трубопровода, сообщили в пресс-службе мэрии. На работы потратят около 89 миллионов рублей.

Участок теплосети давно ждал восстановления. С 2019 по 2021 год здесь появилось 12 повреждений. После модернизации горячая вода будет бесперебойно поступать в 150 многоэтажек, где живут почти 47 тысяч липчан. Теплоснабжение также улучшат в 24 социальных учреждения, в том числе в трех школах и двух детсадах.

Во время работ отключать горячую воду жильцам не станут. Подачу ресурса приостановят только при гидравлических испытаниях.

Всего в 2023 году на ремонт и модернизацию труб ресурсоснабжающая организация потратит около 1,5 миллиарда. К отопительному сезону в областном центре планируют обновить 24,5 километра теплосетей.