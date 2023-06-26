Дорожные камеры в Липецке начнут фотографировать водителей без ремней безопасности

Камеры на дорогах Липецка будут фотографировать автомобилистов, которые ездят без ремня безопасности Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Дорожные камеры в Липецке начнут фотографировать водителей и пассажиров, которые ездят без ремня безопасности. Штраф за подобное нарушение составляет тысячу рублей.

Также видеонаблюдение будет распознавать разговоры по телефону за рулем, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Водителю грозит штраф в 1500 рублей за использование мобильного во время поездки.

Напомним, в областном центре 14-летнему школьнику выплатят 100 тысяч после укуса собаки. Мама подростка обратилась в суд с просьбой взыскать с городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства компенсацию морального вреда.

Требования липчанки удовлетворили, однако ведомство решило обжаловать решение. Прокурор помог женщине отстоять позицию в суде.