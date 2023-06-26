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НовостиОбщество26 июня 2023 11:46

Дорожные камеры в Липецке начнут фотографировать водителей без ремней безопасности

Видеонаблюдение будет распознавать разговоры по телефону
Алина ПАЛАГИНА
Камеры на дорогах Липецка будут фотографировать автомобилистов, которые ездят без ремня безопасности

Камеры на дорогах Липецка будут фотографировать автомобилистов, которые ездят без ремня безопасности

Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Дорожные камеры в Липецке начнут фотографировать водителей и пассажиров, которые ездят без ремня безопасности. Штраф за подобное нарушение составляет тысячу рублей.

Также видеонаблюдение будет распознавать разговоры по телефону за рулем, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Водителю грозит штраф в 1500 рублей за использование мобильного во время поездки.

Напомним, в областном центре 14-летнему школьнику выплатят 100 тысяч после укуса собаки. Мама подростка обратилась в суд с просьбой взыскать с городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства компенсацию морального вреда.

Требования липчанки удовлетворили, однако ведомство решило обжаловать решение. Прокурор помог женщине отстоять позицию в суде.