Любовница осужденного пыталась пронести телефон и сим-карту в колонию Липецка

Липчанка пришла на свидание в колонию с запрещенными предметами Фото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области

Любовница осужденного приехала на длительное свидание в колонию Липецка. Подруга пыталась пронести телефон и сим-карту, но безуспешно.

Сотрудники ФКУ ИК-2 забрали запрещенные вещи по время личного досмотра, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. На горожанку составили акт об административном правонарушении.

Липчанам напоминают, что за передачу или попытку доставить неположенные предметы в учреждения уголовно-исправительной системы грозит наказание по статье 19.12 КоАП РФ. Нарушителей штрафуют от трех до пяти тысяч рублей, а продукты или вещи конфискуют.

Напомним, житель Липецкого района отомстил другу после пьяной ссоры, разрушив его дом манипулятором. Приятель нанес ущерб в 216 тысяч рублей. Вспыльчивому товарищу грозит до двух лет колонии.