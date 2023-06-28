Под Липецком осудят экс-главу сельского поселения, забравшую премии сотрудниц

Экс-глава администрации сельского поселения Измалковского района обманом забрала у подчиненных 30 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить экс-главу администрации сельского поселения за мошенничество и превышение полномочий. По данным следствия, в 2021 году в Измалковском районе обвиняемая потребовала от подчиненных перечислить ей свои премии. Она заверила работников, что деньги им не принадлежат. Так, две сотрудницы передали аферистке почти 30 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, при допросе женщина вину не признала, пояснив, что не причастна ко всему этому. Но доказательства говорят об обратном. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Напомним, что бывшему директору водоканала в Краснинском районе грозит до 10 лет за превышение должностных полномочий. Мужчина позволил местному жителю подключиться к сетям с холодной водой в обмен на шины автомобиля.