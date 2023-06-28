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НовостиПроисшествия28 июня 2023 15:33

Воронежца осудили на 2 года за украденную в Липецке одежду на полмиллиона

Мужчина снял квартиру по чужому паспорту и заказал доставку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
2 года колонии получил воронежец, сбежавший с вещами на полмиллиона в Липецке

2 года колонии получил воронежец, сбежавший с вещами на полмиллиона в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Воронежца приговорили к колонии общего режима за мошенничество в Липецке. Он получил 2 года и 3 месяца лишения свободы.

51-летний мужчина снял квартиру на первом этаже дома в областном центре по чужому паспорту и оформил в интернет-магазине доставку одежды на полмиллиона рублей, используя найденную сим-карту и случайные анкетные данные. Когда курьер привез вещи, аферист удалился с ними в комнату, выпрыгнул из окна и сбежал.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, аналогичное преступление он совершил в Воронеже. Там сумма ущерба составила 170 тысяч рублей. Негодяя признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере - ч.1, 3 ст.159 УК РФ. Теперь ему придется ответить за свои злодеяния.