Игорь Артамонов встретился с липецкими бойцами СВО из артдивизиона имени Пешкова

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с бойцами СВО из артиллерийского дивизиона имени Олега Пешкова. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

– Настроение у ребят хорошее, – отметил губернатор. – Поговорим сегодня обо всем, что их волнует. Посмотрю, как обустроились, как готовятся к выполнению боевых задач.

Гостей поприветствовала собака Липка с перевязанной лапой. Недавно животному сделали операцию. Парни из липецкого подразделения приютили Липку еще в начале лета. С тех пор четвероногая подруга стала талисманом отряда.

Напомним, в Липецкой области планируют собрать третий именной дивизион для участия в спецоперации. Регион отправил запрос в Министерство обороны РФ.