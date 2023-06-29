Бойцам СВО из липецкого артдивизиона Пешкова доставили УАЗы, квадрокоптеры и тепловизоры

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
Фото: с сайта
Липецкому артиллерийскому дивизиону имени Олега Пешкова доставили гуманитарный груз. Бойцы СВО получили два УАЗа, квадрокоптеры, тепловизоры и экипировку.
Также по просьбе военнослужащих привезли спальники, генераторы и новые инструменты. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.
фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
Фото: с сайта
фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
Фото: с сайта
– Посмотрел, как парни проходят обучение, – отметил глава региона. – Молодцы, работают в команде, к каждой мелочи подходят серьезно. Хотя в их деле мелочей быть не может – они это отлично понимают.
По словам губернатора, проблем с бытом, питанием и оснащением у парней не возникало. Единственное, липчане попросили привезти побольше воды. Фуру уже заказали.
Напомним, подразделение приютило собаку Липку. Животное стало символом отряда.