Бойцам СВО из липецкого артдивизиона Пешкова доставили УАЗы, квадрокоптеры и тепловизоры

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

Липецкому артиллерийскому дивизиону имени Олега Пешкова доставили гуманитарный груз. Бойцы СВО получили два УАЗа, квадрокоптеры, тепловизоры и экипировку.

Также по просьбе военнослужащих привезли спальники, генераторы и новые инструменты. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

– Посмотрел, как парни проходят обучение, – отметил глава региона. – Молодцы, работают в команде, к каждой мелочи подходят серьезно. Хотя в их деле мелочей быть не может – они это отлично понимают.

По словам губернатора, проблем с бытом, питанием и оснащением у парней не возникало. Единственное, липчане попросили привезти побольше воды. Фуру уже заказали.

Напомним, подразделение приютило собаку Липку. Животное стало символом отряда.