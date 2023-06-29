Под Липецком полицейские приехали мирить супругов и нашли 22 куста конопли Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области полицейские выехали на сообщение о семейном конфликте. Около частного дома, где разгорелся скандал между супругами, они увидели коноплю. Оказалось, 43-летний мужчина культивировал запрещенные растения с наркотическими веществами у себя в огороде.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители изъяли 22 куста конопли. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что жительницу Данкова мошенники обманули почти на 6 миллионов рублей. Они предложили 100 тысяч рублей с перепродажи автомобиля, если женщина выполнит определенные условия и возьмет кредит. Увы, данковчанка поверила аферистам.