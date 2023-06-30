В липецком молодежном парламенте создадут отдел для проверки соцсетей на экстремистский контент

В молодежном парламенте появится отделение для поиска опасной информации в Интернете Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В молодежном парламенте Липецкой области создадут кибер-волонтерское отделение. Добровольцы будут проверять социальные сети, мессенджеры и искать контент экстремистской, суицидальной и террористической направленности.

Юные липчане получат консультацию и помощь от сотрудников Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД, сообщили в пресс-службе облсовета. Любую опасную информацию, которую обнаружат кибер-волонтеры, будут сразу передавать силовикам.

Напомним, в двадцатых числах июня в областном центре обсуждали скандального стримера. Липчанин гулял по улицам с ножом, снимал неприличные видео, показывал половые органы и выкрикивал запрещенные лозунги. В конце концов треш-блогером заинтересовалась полиция.

Личность горожанина установили в Центре по противодействию экстремизму. Нарушителю грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей.