Олег Токарев сложил полномочия в избирательной комиссии Липецкой области

Депутаты облсовета проголосовали за сложение полномочий Олега Токарева Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник, 3 июля, в Липецком облсовете провели внеочередную сессию. Депутаты приняли окончательное решение по поводу Олега Токарева. Напомним, член избирательной комиссии региона с правом решающего голоса подал заявление о сложении полномочий.

Народные избранники удовлетворили просьбу Токарева, сообщили в пресс-службе регионального парламента. 32 депутата, которые участвовали в обсуждении, проголосовали единогласно «за».

Напомним, в молодежном парламенте Липецкой области создадут отдел для поиска опасного контента в Интернете. Кибер-волонтеры займутся проверкой социальных сетей и мессенджеров на публикации экстремистской, суицидальной и террористической направленности. Найденную информацию будут передавать сотрудникам силовых структур.